İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta trafik lambasına çarpan araç ters döndü: 1 yaralı

Sinop’ta trafik lambasına çarpan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sinop'ta trafik lambasına çarpan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Olay, Oto Sanayi Kavşağı'nda 17.30 sıralarında meydana geldi. Nursel Ö. yönetimindeki 57 AAU 007 plakalı otomobil kavşakta bulunan trafik lambasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters döndü. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Araçta bulunan eşi Bülent Ö. ise kazayı yara almadan atlattı.


Yaşanan kaza Sinop'ta trafik ışıklarının bulunduğu tek bölgede gerçekleşti. Çarpma sonucu trafik lambası kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.