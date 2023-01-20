Sinop'ta traktör devrildi: 2 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında demir yüklü traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesinde Bölge Trafik İstasyonu mevkiinde seyir halindeki S.C. idaresindeki 57 UA 740 plakalı demir yüklü traktör, kavşaktan döndüğü sırada devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan R.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.