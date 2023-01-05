İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta tünel girişinde otomobil takla attı: 2 yaralı

Sinop’ta tünel girişinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta tünel girişinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 05.00 sıralarında Samsun-Sinop yolu Demirciköy Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T.T.(28) hakimiyetindeki 57 KB 985 plakalı otomobil, tünel girişi öncesinde istinat duvarı çalışması için konulan trafik levhalarına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobilin yolun sağ tarafına devrilmesi sonucu araçta bulunan şoför ile yolcu E.T.(34) yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan E.T.'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.