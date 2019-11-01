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Sinop'ta tüp patlaması: 1 yaralı

Sinop’ta gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Sinop'ta gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.


Olay, Yenimahalle Ahmet Örs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüpgaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 15 yaşındaki B.B. yaralandı ve evde maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.


B. B. olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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