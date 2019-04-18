Sinop'ta Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu ve kurum müdürleri katıldı. Toplantı Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'un sunumu ile başladı. Ardından açıklamalarda bulunan Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, “Sinop gerçekten çalışmakta gurur duyduğum bir kent. Tarihi bir kent. Orman kenti, deniz kenti, medeniyet kenti. Bir sürü özelliği barındıran bir kent. Ama anıtını biraz eksik bir kent. Örneğin ben ilk tahinim buraya çıktığında Sinop'un turistik bir kent olduğunu şahsen bilmiyordum. Gelince şaşırdım Sinop'u görünce. Sinop çok yönlü tarihi, turistik bir kent. Ayrıca mutlu bir kent. 2 yıldır kamu kuruluşlarıyla sivil toplum örgütleriyle İstanbul'da Sinop tanıtım günlerini düzenledim. Bir kısım arkadaşlar biliyor. Güzelde oldu. İstanbul büyük şehir verilerine göre yaklaşık 1,5 milyon insan ziyaret etti. En iyi katılan kentler arasında yer aldık. Gelen insanların bir kısmı Sinop doğumlu olan insanlar. Ama onlar örneğin biz Seyyid Bilal Türbesi'ni bilmiyoruz. Sinop'ta Hamsilos'un veya bu tür yerlerin olduğundan haberleri yok. Öyle olunca dışarıdan yerli turistin gelmesi, bu konuda eksiklerin olması gayet normal. Turizmde bu eksikliklerin giderilmesi için soruna parçacık bakılmaktan ziyade bütünsel olarak bakılması gerekir. Sivil-kamu iş birliği içinde el birliğiyle konuya eğilmesi gerekir. Bu toplantının bu bağlılığa çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.