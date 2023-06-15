Sinop'ta “Tuvalde Hayat Bulan Renkler” sergisi

Sinop'ta “Tuvalde Hayat Bulan Renkler” isimli resim sergisi açıldı.

Sinop İş Geliştirme Merkezi(İŞGEM) içerisinde bulunan resim kursunda yıl boyunca 25 kursiyer ve resim öğretmeni Tuğba Özerol tarafından yapılan 150 sanatsal eser sergilendi. Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezinde açılışı yapılan sergi hakkında bilgiler veren Tuğba Özerol, “Bugün burada yetişkin öğrencilerimin yıl boyunca yaptığı yağlı boya eserleri sergilendi. Sergide toplamda 150 eser var. 25 öğrencim var. Sergimiz 3 gün açık kalacak. Kursiyerlerime yıl boyunca çalışmalarından dolayı çok minnettarım. Kendileri çok özveri ve emek göstererek çalıştılar. Çok güzel eserler ortaya çıkardılar. Güzel de bir eğitim aldıklarını düşünüyorum. Sinop halkı da sanatsever bir halk. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Kendilerini sanatla buluşmaya davet ediyorum” dedi.