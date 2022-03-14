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Sinop'ta U-18 Erkekler Basketbol grup müsabakaları sona erdi

Sinop’ta oynanan U-18 Erkekler Basketbol 3.

Sinop'ta oynanan U-18 Erkekler Basketbol 3. Bölge Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda 4 gün boyunca Sinop, 200 sporcu ve antrenörü ağırladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen U-18 Erkekler Basketbol 3. Bölge Şampiyonası grup müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara 10 ilden 14 takım ve 200 sporcu katıldı. 4 gün süren kıyasıya mücadele sonucunda Ankara Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü, Eskişehir Yeni Yol Eğitim Spor Kulübü, Samsun Basketbol Akademi Kulübü ve Zonguldak Karadeniz Ereğli Spor Kulübü dereceye girerek 3. Bölge turnuvasında yarı finale katılmaya hak kazandı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Yılmaz ve federasyon temsilcileri tarafından takdim edildi.

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