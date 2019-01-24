Sinop'ta Uğur Mumcu anıldı

Sinop'ta, 24 Ocak 1993'te suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu, Uğur Mumcu Meydanı'nda anıtı başında anıldı.

Uğur Mumcu adına yazılan şiir ile başlayan tören CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara'nın konuşması ile devam etti. Kara açılış konuşmasında, “Bugün burada Türk basın tarihimizin en değerli isimlerinden biri, fikir ve kalem namusunun abide ismi, araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun hain saldırı sonucu aramızdan ayrılışının 26. yıl dönümü nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Uğur Mumcu, aydınlanma ve daha çok demokrasi yolunda yitirdiğimiz aydınlarımızdan sadece bir tanesidir. Yaşamını toplumun gerçekleri öğrenmesine adayan, gerçeklerin ve doğruların üzerine korkusuzca giden Uğur Mumcu özgürlüğün simgesi, Cumhuriyet'in sesi olmuştur. İnsanlara fikir sahibi olmadan önce, bilgi sahibi olmalarını öğütleyen Uğur Mumcu, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, araştırıyordu. Şimdi, her zamankinden daha çok, Uğur Mumcu ve diğer demokrasi şehitlerimiz gibi cesur, ilkeli 'bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi' mücadelesi veren gazetecilere ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

Anma törenine CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Barış Ayhan, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara, bazı sendika ve STK temsilcileri katıldı.