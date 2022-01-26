Sinop'ta ulaşıma kar engeli

Sinop'ta akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı ilçeler olmak üzere toplam 106 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, gece saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle özellikle yüksek rakımlı ilçeler olmak üzere toplamda 106 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığı açıklandı. Sinop merkeze bağlı 5 köy, ilçelerden Gerze'de 8 köy, Durağan'da 3 köy, Erfelek'te 7 köy, Ayancık'ta 26 köy, Boyabat'ta 2 köy, Dikmen'de 13 köy, Türkeli'de 12 köy, Saraydüzü'nde 30 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

İl Özel İdaresine bağlı 91 iş makinesi ve 135 personel ile kapalı yolları açmak için çalışmalar sürdürüyor.