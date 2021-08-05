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Sinop'ta uluslararası yarışmalarda derece alan öğrenciler ödüllendirildi

SİNOP (İHA) – Sinop’ta uluslararası yarışmalarda derece alan 12 öğrenci düzenlenen törenle ödüllendirildi.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta uluslararası yarışmalarda derece alan 12 öğrenci düzenlenen törenle ödüllendirildi.


Sinop Valiliğinde gerçekleşen törende Türkiye, Güney Kore, Almanya, İtalya, Portekiz ve Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası yarışmalarda tekvando, karikatür ve bilardo alanlarında derece kazanan öğrenciler yer aldı. Aziz Göveli, Merve Yurtseven, Altuğ Keküllüoğlu, Rümeysa Gül Tunç, Kübranur Gül Tokmak, Denizcan Akkoca, Didar Aşkın Ayrancıoğlu, Elif Kayra Eşin, Zeynep Nazlı Kösebey, Sümeyra Toka, Dağlar Umut Ayrancıoğlu ve Cennet Külcü Valilik'te ağırlanarak derecelerinden ötürü takdir edildi.


Öğrencilere ödülleri Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız tarafından takdim edildi. Tören Toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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