Sinop'ta UMKE temel eğitimi

Sinop'ta 3 ilin katılımıyla UMKE temel eğitimi başladı.

15-19 Kasım tarihleri arasında Sinop, Samsun ve Ordu illerinden toplamda 21 sağlık personelinin katılımı ile Sinop ev sahipliğinde “UMKE Temel Eğitimi” düzenlendi. Burada 5 gün teorik ve pratik eğitimlerinin ardından 3 gün süre ile yürütülecek olan uygulamalı Eğitim Kampı sonrasında eğitimlerini tamamlayan sağlık çalışanları UMKE personeli olmaya hak kazanarak yaşanabilecek herhangi bir afet, savaş ve kitlesel olaylarda görev alabilecekler.

Eğitim ve UMKE ile ilgili bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Dünyada ve ülkemizde son yıllarda sıkça doğal afetler yaşanmaktadır. Bizlere en yakın olan ve hepimizi derinden üzen Ayancık ve Bozkurt sel felaketidir. İlimize bağlı Ayancık ilçesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde de olduğu gibi AFAD ekipleri ile birlikte çalışmalar yürüten ve ilçemizin sel felaketinden etkilenen her köşesine sağlık hizmeti götürmek için seferber olan UMKE'nin önemi bir kez daha anlaşılmış ve sağlık teşkilatının olmazsa olmazı haline gelmiştir" dedi.