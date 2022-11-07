Sinop'ta üniversite öğrencilerinden paint ball maçı

Sinop'ta öğrencilere yönelik açılan eğlence alanında üniversiteli gençler paint ball turnuvasında kapıştı.

Sinop'un Mertoğlu köyünde özellikle üniversiteli öğrencilerinin boş zamanlarında eğlenceli vakit geçirebilmeleri için yaklaşık 20 dönümlük arazide kurulan eğlence alanında çeşitli öğrenciler paint ball müsabakası gerçekleştirdi. Ardından ateş başında oturan gençler, bölgenin hizmete açılmasından memnuniyetini dile getirdiler.

İşletme sahibi Mustafa Apaydın, “Gençlerimiz buraya geldiğinde gün boyu vakit geçirebilecek. Çeşitli etkinliklerin hepsini burada bulabilecekler ve biz burayı daha da sosyal bir tesis haline getireceğiz. Gençlerimiz buraya geldiğinde gün boyu çeşitli aktiviteler yapabilecekler” diye konuştu.

Etkinlik alanında turnuvaya katılan üniversite öğrencisi Arzu Öztop, “Bugün grup olarak geldik, ekip olarak paint ball maçımızı yaptık. Ardından semaverlerimizi alıp ateş başında oturup arkadaşlarımızla müzikler söyledik eğlendik. Güzel bir gündü, tekrarının yaşanmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenci Zenüre Makas ise, “Burada toplanma amacımız farklı grupların bir arada etkileşim içinde bulunmasını sağlamaktı. Bu yüzden paint ball güzel bir oyundu. Gruplara bölünüyoruz ve oynuyoruz. Oyundan sonra ateş başında oturmamız da güzel oldu. Farklı etkinlikler yaptık, mutluyuz” ifadelerini kullandı.