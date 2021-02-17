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Sinop'ta üniversitenin yüz yüze eğitim anketi öğrencilerden tepki çekti

SİNOP (İHA) – Sinop’ta üniversitenin yüz yüze eğitim için açtığı anket yalnızca bazı bölümler için uygulanınca öğrenciler tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta üniversitenin yüz yüze eğitim için açtığı anket yalnızca bazı bölümler için uygulanınca öğrenciler tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.


Sinop Üniversitesi tarafından 2020-2021 Bahar Yarıyılı'nda eğitim-öğretimin uygulamalı olup yüz yüze işlenmesi gereken dersleri hakkında bir anket çalışması yapılacağı duyuruldu. Öğrencilerden ilgili derslerin uzaktan veya yüz yüze işlenmesi hususunda görüşleri istendi.


Ancak duyurudan hemen sonrasında bu anketin tüm fakülteler için geçerli olmadığı anlaşıldı. Anketin açılmadığı diğer fakültelerden öğrenciler kendi görüşlerinin de dinlenmesini isteyerek seslerini duyurmaya çalıştı. Bu tepkiler sonrası üniversiteden de yanıt gecikmedi.


Rektörlük bu konuda bir yönlendirmesinin olmadığını ve bölüm ve program hocalarının verdikleri karar ile bu anketlerin paylaşıldığını duyurdu.

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