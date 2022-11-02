Sinop'ta uygulamada 5 aranan şahıs yakalandı

Sinop'ta il genelinde eş zamanlı yürütülen ‘Huzurlu Sokaklar' uygulamasında adli mercilerce aranan 5 şahıs yakalandı, 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen ‘Huzurlu Sokaklar' uygulaması 112 personel ve 31 motorize ekibin katılımıyla gerçekleşti. Uygulamada toplam bin 716 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda adli merciler tarafından aranan 5 şahıs yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarında 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 6,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca 7 araca 7 bin 835 TL idari para cezası uygulandı.