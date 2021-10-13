Sinop'ta uyku laboratuvarı tekrar faaliyete geçirildi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde ilk olarak 2015 yılı Mayıs ayında faaliyete geçirilerek vatandaşların hizmetine sunulan uyku laboratuvarı pandemi dolayısıyla faaliyetlerine ara vermişti. Uyku laboratuvarında hekimlerce uygulanan tedaviler tekrardan vatandaşların hizmetine açıldı.

Hizmete açılan uyku laboratuvarında uyku problemi yaşayan vatandaşların sorunlarının giderilmesi amaçlanıyor. Oluşturulan uyku laboratuvarlarında, yine hastanın uyku ile ilgili tüm verileri hekimler tarafından incelenmek üzere dijital ortamlara kaydediliyor. Ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel bir odada hasta uyurken gece boyu izleniyor ve kameraya kaydediliyor.

Horlama ve uykuda nefes kesilmesi olan, uykuda nefes darlığı ve nefes durması ile boğulurmuşçasına uyanan, gündüz aşırı uyku hali olan, uykuda anormal bacak hareketleri, uyku esnasında diş gıcırdatan ve anormal hareketler yapan, uykuda yürüyen hastaların uyku laboratuvarında incelenmesi gerekiyor.

Uygulama hakkında bilgiler veren Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Yorgunluk, aşırı sinirlilik, yüksek tansiyon, depresyon, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, kontrol edilemeyen şişmanlama gibi sorunlarınız varsa; nedeni, sizin fark edemediğiniz uyku apnesi olabilir. Tedavi edilmeyen uyku apnesi 10 - 20 yıl içinde kalp hastalıkları da dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tekrar faaliyete geçen uyku laboratuvarında gerekli tüm önlemlerinizi alabilir, kendinize ve sevdiklerinize sağlıklı, mutlu bir yaşam armağan edebilirsiniz” dedi.

Sağlık Müdürü Reyhanlıoğlu, tüm bu süreçlerde emeği geçen hastane yönetimine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.