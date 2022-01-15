Sinop'ta uyuşturucu imal eden 1 kişi tutuklandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erfelek ilçesinde yürütülen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye yapılan operasyonda; kubar esrar, kenevir tohumu, narkotik hap, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili el konulan ürünlerle birlikte 1 kişi tutuklanarak adli soruşturma başlatıldı.

Sinop İl J.Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.