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Sinop'ta uyuşturucu madde imal ve ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Sinop’ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleşen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleşen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde Dikmen ilçesinde 2 şüpheli şahsın “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçunu işledikleri tespit edildi. 26 Ekim'de harekete geçen ekipler şahısların araç, ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada toplam 531 gram kubar esrar ve 100 adet paketleme poşeti ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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