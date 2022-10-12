Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sinop'un Boyabat ilçesinde yürütülen uyuşturucu madde imal ve ticareti operasyonunda 28 psikotrop hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nca Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan imal ve ticareti operasyonunda 28 adet psikotrop hap, 3 kilogram kıyılmış tütün ve 3 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.