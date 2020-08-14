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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Sinop jandarma ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar üzerine merkeze bağlı Karapınar köyünde iki şahsa ait 6 adreste uyuşturucu madde arama köpeği Perma ile yaptıkları kontrolde 6 kök kenevir bitkisi, 3 adet kenevir tohumu, 1 adet sentetik hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 3 adet tabanca fişeği, 15.5 kg kıyılmış tütün, 8720 adet içi tütün dolu makaron ele geçirdi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 vatandaşı gözaltına alarak adli işlem başlattı.


Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sinop Valiliği olarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi.

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