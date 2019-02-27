İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sinop’un Boyabat ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Boyabat Bektaş köyü mevkisinde şüpheli bir araçta yapılan kontrollerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin soruşturmayı genişletmesi sonucu şahısların ikametlerine yapılan baskınlarda 200 civarında sentetik uyuşturucu hap elde edildi. Yakalanan T.F.E. (28), İ.K.(21), B.E.(16), A.T.Ö.(22) emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Boyabat Adliyesinde sevk edildi. Zanlılardan B.E., A.T.Ö. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, T.F.E. ve İ.K. ise tutuklanarak Boyabat Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.