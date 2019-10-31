Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sinop İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine arama yaptıkları araçta 110 adet uyuşturucu hap ile 8 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan S.D, H.K. ve T.M, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.D. ve H.K. çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandı, T.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.