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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Dikmen ilçesi Bucak köyünde bir şahsa ait iki ayrı adreste yaptıkları aramalarda 5 kök dişi Hint keneviri ve 180 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarma ekipleri şahsı gözaltına alarak, adli işlem başlattı.


Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “Sinop Valiliği olarak suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi.

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