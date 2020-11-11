İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop’ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Sinop'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.


Sinop'ta jandarma ekipleri, yapılan ihbar üzerine Ayancık ilçesi Büyükpınar köyünde F.K isimli şahısın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği Perma ile birlikte yaptığı aramada 500 gram kubar esrar, 1 adet 7.65 mm. çapında tabanca, 9 adet 7.65 mm, tabanca mühimmatı ve 34 adet kurusıkı tabanca mühimmatı elde edildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili F.K. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.