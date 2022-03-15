Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop’un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince iki kişinin üzerinde 10 gram metamfetamin ve narkotik hap ele geçirildi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince iki kişinin üzerinde 10 gram metamfetamin ve narkotik hap ele geçirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nca Ayancık ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişinin üzerinde 10 gram metamfetamin ve 5 adet narkotik hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleriyle birlikte hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu. Operasyonlar neticesinde jandarma ekipleri tarafından 2 kişi tutuklanarak haklarında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.