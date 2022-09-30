İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop’un Erfelek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar, 31 kök kenevir ile suç gelirinden elde edilen 8 bin TL nakit para ele geçirildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar, 31 kök kenevir ile suç gelirinden elde edilen 8 bin TL nakit para ele geçirildi.


Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erfelek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 4 kilo 155 gram kubar esrar ve 31 kök kenevir bitkisi elde edildi. Ayrıca 8 bin 40 TL suç gelirinden elde edilen paraya da el konuldu.


Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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