Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop merkez ve Erfelek'te 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yaklaşık 3 kilo kubar esrar ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ve Erfelek'te uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 2 kilo 868 gr kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu elde edildi. Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.