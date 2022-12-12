İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop’ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 158 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin, 27 gram bonzai ele geçirildi.

Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 158 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin, 27 gram bonzai ele geçirildi.


Sinop İl Jandarma Komutanlığınca Gerze ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyon neticesinde 158 gr. kubar esrar, 32 gr. metamfetamin, 27 gr. bonzai, 12 adet kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ve 1.005 TL. suçtan elde edilen para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.