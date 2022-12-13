Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Sinop'ta yılbaşı öncesi düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1512 adet sentetik ecza hap ve 147 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi uyuşturucu satışının önüne geçilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir işyeri, bir ikamet ve bir araç olmak üzere 3 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1512 adet sentetik ecza hap ile 147 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ticareti, nakledilmesi, depolanması veya satın alınması ile bu suçlara iştirak eden şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.