İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 63 kök kenevir ele geçirildi

Sinop’un Ayancık ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi 63 kök kenevirle yakalandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi 63 kök kenevirle yakalandı.


Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayancık ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahsın tarlasına baskın düzenlendi. Operasyonda 63 kök kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak hakkında adli işlemler başlatıldı.

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