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Sinop'ta “Uzaktan Eğitim Çalıştayı” gerçekleştirilecek

SİNOP (İHA) – Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunları tespit ederek çözüme dönük çalışmalar yapmak amacıyla her kademe ve alanda oluşturulan komisyonlar ile “Uzaktan Eğitim Çalıştayı” gerçekleştirilecek.


Yapılacak çalıştay ile il genelinde bulunan resmi ve özel, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve yaygın eğitim kurumlarıyla uzaktan eğitim sürecini değerlendirmek, tecrübe paylaşımı yapmak, yapılması planlanan çalışmaların il genelindeki okul ve kurumlarda yaygınlaştırılmasını sağlamak, ayrıca çeşitli alanlarda ortak hareket edilerek tespit edilen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak amaçlanıyor.


"Uzaktan Eğitim Çalıştayı" 20-21 Ocak 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Tüm kademe ve alanlarda oluşturulan komisyonlar aracılığı ile uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları tartışılacak. “Uzaktan Eğitim Çalıştayı” ülkedeki birçok güzel çalışmanın da bu manada öncüsü olacak.

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