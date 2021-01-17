Sinop'ta “Uzaktan Eğitim Çalıştayı” gerçekleştirilecek

Yapılacak çalıştay ile il genelinde bulunan resmi ve özel, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve yaygın eğitim kurumlarıyla uzaktan eğitim sürecini değerlendirmek, tecrübe paylaşımı yapmak, yapılması planlanan çalışmaların il genelindeki okul ve kurumlarda yaygınlaştırılmasını sağlamak, ayrıca çeşitli alanlarda ortak hareket edilerek tespit edilen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak amaçlanıyor.

"Uzaktan Eğitim Çalıştayı" 20-21 Ocak 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Tüm kademe ve alanlarda oluşturulan komisyonlar aracılığı ile uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları tartışılacak. “Uzaktan Eğitim Çalıştayı” ülkedeki birçok güzel çalışmanın da bu manada öncüsü olacak.