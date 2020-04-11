Dr. Mehmet Usta, '112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz meşgul edilmesinin önüne geçmek için, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için 'Vefa Sağlık Destek Hattı'nın faaliyete geçirildiğini söyledi.

112'nin gereksiz meşgul edilmemesi amacıyla Sinop'ta Vefa Sağlık Destek Hattı kuruldu. Destek hattında 1 koordinatör doktor, 1 uzman doktor, 1 acil tıp teknisyeni ve 4 veri giriş personeli görev yapıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Dr. Mehmet Usta, Vefa Sağlık Destek Hattı'nın aynı anda 3 çağrıyı karşılayabildiğini kaydetti.

Mehmet Usta, "Ülkemizi de etkileyen korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, sokağa çıkması yasaklanan/kısıtlanan riskli konumda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Sinop Valiliği Vefa Sosyal Destek Hattı bünyesinde Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Vefa Sağlık Destek Hattı' faaliyete geçirilmiştir. İl merkezi ve ilçelerimizde ikamet eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız (0368) 201 00 03 numaralı telefon hattını arayarak hafta içi ve hafta sonu 08.00-20.00 saatleri arasında sağlık konusunda destek taleplerini iletebilirler. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları açısından Vefa Sağlık Destek Hattımız arandığında aynı anda 3 çağrıyı karşılayabildiğimizi bilmeleri ve hattın meşgul olması durumunda tekrar arama yapmaları gerekmektedir. Vefa Sağlık Destek Hattı'nın kurulma amacı 112'nin gereksiz meşgul edilmemesini sağlamak ve gerçekten acil durumu olan vatandaşlarımızın 112'ye ulaşmalarını rahatlatmaktır. Bu nedenle acil durumlar dışında vatandaşlarımızın Vefa Sağlık Destek Hattı'nı aramalarını rica ediyoruz. Vefa Sağlık Destek Hattı Dr. Bülent Öztürk koordinatörlüğünde; 1 uzman doktor, 1 acil tıp teknisyeni ve 4 veri giriş personeli ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir” dedi.