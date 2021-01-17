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Sinop'ta “Veli Akademisi” projesi başladı

SİNOP (İHA) – Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Veli Akademisi” projesi velilerin yoğun ilgisi ile başladı.


Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci, veli ve öğretmenler olarak eğitimin tüm paydaşlarına yönelik projeler üretilmeye devam ediyor. Salgın döneminde velilerin eğitime ve çocuklarına dair kaygılarını azaltmak, evde yapılabilecek basit ve etkili yöntemler ile öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarılarını artırmak, velileri de sürece dahil etmek amacıyla “Veli Akademisi” projesi başlatıldı. Velilerin yoğun ilgisi ile başlayan çevrim içi söyleşi ve eğitimlerle devam eden projenin ilk konuğu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sultanberk Halmatov oldu. Halmatov, velilere “Eğitimde Yeni Yaklaşım: Nöropedagoji” konusunda bilgiler vererek, onların çocuklarına dair sorularını yanıtladı.


İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, veliler için hazırlanan farklı konulardaki eğitimlerin devam edeceğini, konu başlıklarının velilerden gelecek talepler doğrultusunda da hazırlanacağını ifade etti.

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