Sinop'ta veliler okul önünde toplandı

Sinop'ta Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) okul binasının, öğrencilerin kendi okulundan yürüyerek kısa sürede ulaşabileceği mevkiden alınarak şehre 15 kilometre uzaktaki Osmaniye köyü mevkisine taşınmak istendiğini duyan veliler okul önünde toplanarak tepki gösterdi.

Sinop Bilim Sanat Merkezi'nin şehir içindeki diğer okullara yürüme mesafesiyle ulaşılabilecek bir konumda olan binası, edinilen bilgiye göre öğrencilerin elinden alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmek istendi. Öğrencileri ise şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Osmaniye köyü'de bir binaya taşımak istediklerini öğrenen veliler bu duruma tepki gösterdi. Okul çıkışı 1-2 saatlik özel bilim ve sanat eğitimi alan 9-10 yaşlarındaki yaklaşık 300 öğrenci, okulun uzak mesafeye taşınması durumunda aldığı eğitimi sürdüremeyeceğini dile getirdi.

Sinop Valiliği ise velilerin görüşlerini dinleyerek konuyu bir kez daha inceleyeceklerini belirtti.