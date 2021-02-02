Sinop'ta virajı alamayan motosiklet devrildi: 1 yaralı

SİNOP (İHA) – Sinop'ta virajı alamayan motosikletin kayarak devrilmesi sonucu sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nün karşısında 14.30 sıralarında meydana geldi. Ada Mahallesi Okulak Sokak üzerinde seyreden 57 AAJ 998 plakalı motosiklet yukarı istikamette döneceği sırada kayarak yere devrildi. O esnada önünde bulunan 57 KB 413 plakalı otomobile de temas ederek hasar oluşturdu. Olayda motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Sürücü gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.