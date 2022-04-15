Sinop'ta yabancı uyruklu kişilerin evinde yangın

Sinop'ta yabancı uyruklu kişilerin oturduğu evde yangın çıktı. Elektrik panosundan çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Sinop Kefevi Mahallesi Civelek yolu üzerinde Afgan uyruklu Zehra Taheri ve ailesinin oturduğu 5 katlı bir apartman dairesinin giriş katında yaşandı. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede çıkan kıvılcımları söndürerek yangının büyümesini önledi. 112 sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı bölgeye sevk edildi. Elektrik panosundan çıktığı öğrenilen yangını gören Zehra Taheri, olay anında evde çocuklarıyla bulunduğunu, panodan çıkan kıvılcımları gördükten sonra çocuklarını dışarı çıkartarak yardım istediğini ifade etti.

İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen kıvılcımlar, ardında duvarlarda is ve kül bıraktı.