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Sinop'ta yanan ev kullanılmaz hale geldi

Sinop’un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Sinop'un Erfelek ilçesi Dere köyünde Mustafa K.'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Erfelek Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.


Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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