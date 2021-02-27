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Sinop'ta yaralı karaca tedavi edilip doğaya salındı

SİNOP (İHA) – Sinop’ta köpek saldırısı sonucu yaralanan karaca tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakıldı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta köpek saldırısı sonucu yaralanan karaca tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakıldı.


Sinop'un Türkeli ilçesi Hacı köyü mevkisinde vatandaşlar tarafından köpek saldırısı sonucu yaralanan bir karaca bulundu. Yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


Tedavisi, beslenmesi ve bakımı yapılan karaca tekrar sağlığına kavuşmasının ardından yaşam alanına geri bırakıldı.

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