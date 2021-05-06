Sinop'ta yaralı martıyı kurtarma seferberliği

Sinop'ta sokak ortasına düşerek yerden kalkamayan martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerini seferber etti.

Gökte uçan martı bir anda Tuzcular Caddesi üzerine yere düştü. Çevreden geçen esnaf ve vatandaşlar martıyı yol kenarına aldı. Durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Martı bir süre yerde hareketsiz kaldı ve yediklerini çıkardı. Ekipler beklenirken martı son bir çırpınışla kendini tek katlı bir iş yerinin çatısına çıkardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü'nden gelen ekipler Sinop Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Yakalanan martı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilmek üzere Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Martının göreceği tedavinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.