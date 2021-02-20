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Sinop'ta yarıyıl tatili gençler için düzenlenen etkinliklerle renklendi

SİNOP (İHA) – Türkeli Gençlik Merkezi tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen çeşitli etkinlikler gençlere eğlenceli anlar yaşatırken, zamanlarını verimli geçirmelerini de sağladı.


Gençlerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, diğer gençlere örnek olarak kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için kitap okuma etkinliği düzenlendi. Pandemi süreci dolayısıyla etkinlik gençlik liderlerinin gözetiminde açık alanda sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun gerçekleştirildi.


Bu kapsamda gençlerin hızlı düşünme ve stratejilerinin gelişimine katkı sağlayan akıl ve zeka oyunları eğitimleri de gerçekleştirildi. Bu eğitim için kayıtlar kabul edilmeye de devam ediyor.


Sanata ilgi duyan gençler de serbest zamanlarını değerlendirmek için Türkeli Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ahşap yakma eğitimine katılıyor. Hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirmek isteyen gençler ahşap yakma sanatının eğitimini alarak yarıyılı dolu dolu geçiriyor.

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