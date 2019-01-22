İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta yasa dışı karaca avcılarına suçüstü

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri ile Boyabat jandarma ekiplerince yasa dışı karaca avcılığı yapan şahıs suçüstü yakaladı.


Sinop'un Boyabat ilçesi Çatpınar köyü ormanlık alanında yasadışı av yapıldığı ihbarını alan DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Boyabat jandarma ekipleri ivedilikle olay yerine intikal ettiler. İlgili mevkide sırtındaki çuvalda karaca eti ile kaçmaya çalışan şahıs, araziyi çevreleyen ekiplerce tespit ederek yakalandı. Şahsın ifadesi ve çevrede yapılan araştırmalar neticesinde karacanın vurulduğu mevkide derisine de ulaşıldı.


DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğü ilgili şahıs hakkında hazırlanan tutanak neticesinde şahsa, kara avcılığına muhalefetten 1286 lira idari yaptırım ve 4 bin 6 lira karaca tazminatı uygulandı. Ekiplerce yaklaşık 15 kg karaca etine ve derisine de el konuldu.


Ayrıca, jandarma ekiplerinin desteği ile DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğünce son iki haftada gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde, 7 şahıs hakkında 7 bin 946 lira idari yaptırım, 12 bin 018 lira tazminat uygulandı ve 2 takozsuz yarı otomatik av tüfeğine el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.