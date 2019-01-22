Sinop'ta yasa dışı karaca avcılarına suçüstü

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri ile Boyabat jandarma ekiplerince yasa dışı karaca avcılığı yapan şahıs suçüstü yakaladı.

Sinop'un Boyabat ilçesi Çatpınar köyü ormanlık alanında yasadışı av yapıldığı ihbarını alan DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Boyabat jandarma ekipleri ivedilikle olay yerine intikal ettiler. İlgili mevkide sırtındaki çuvalda karaca eti ile kaçmaya çalışan şahıs, araziyi çevreleyen ekiplerce tespit ederek yakalandı. Şahsın ifadesi ve çevrede yapılan araştırmalar neticesinde karacanın vurulduğu mevkide derisine de ulaşıldı.

DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğü ilgili şahıs hakkında hazırlanan tutanak neticesinde şahsa, kara avcılığına muhalefetten 1286 lira idari yaptırım ve 4 bin 6 lira karaca tazminatı uygulandı. Ekiplerce yaklaşık 15 kg karaca etine ve derisine de el konuldu.

Ayrıca, jandarma ekiplerinin desteği ile DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğünce son iki haftada gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde, 7 şahıs hakkında 7 bin 946 lira idari yaptırım, 12 bin 018 lira tazminat uygulandı ve 2 takozsuz yarı otomatik av tüfeğine el konuldu.