İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta yasa dışı kenevir yetiştirmeye 3 gözaltı

Sinop’ta bir köyde çok miktarda kök ekilmiş yasadışı kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta bir köyde çok miktarda kök ekilmiş yasadışı kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Sinop İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezine bağlı Kozcuğaz köyünde yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen bir şahsın evi ve çevresine baskın düzenledi. Aramalarda çok miktarda kök ekilmiş kenevir bitkisi ile kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca şahsın evinde ruhsatsız av tüfeği ile tabanca mühimmatına el koyuldu. Olayla ilgili 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.