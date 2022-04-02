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Sinop'ta yaya geçiş çizgileri yenilendi

Sinop’ta kış aylarında hava şartlarından etkilenerek silinen yaya geçitleri Sinop Belediyesi ekiplerince yenilendi.

Sinop'ta kış aylarında hava şartlarından etkilenerek silinen yaya geçitleri Sinop Belediyesi ekiplerince yenilendi.


Sinop Belediyesi merkezde araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yaya geçiş çizgisi yenileme çalışması başlattı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki yaya çizgileri yenilenerek, daha görünür hale getirildi. Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaya geçitlerini daha güvenli hale getirmek için Tersane mevkisinde yaya geçiş çizgilerini boyayarak daha görünür hale getirdi.

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