Sinop'ta yeni av kararları

Sinop'ta 2022-2023 Yılı İl Av Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda avlanma zamanları, avcıların günlük avlanma limiti ve avlanması yasak hayvan türleri gibi konular ele alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğünce Sinop'un 8 ilçesinde yapılan İlçe Av Komisyon Toplantılarının ardından, 2022-2023 Yılı İl Av Komisyonu Toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Sinop Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Sinop'ta sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için yaban hayvanlarının tabii yaşam ortamları, bunların korunmaları, geliştirilmeleri ve avlanmaların kontrol altına alınması gibi konularda görüşler sunuldu. Ayrıca avcılığın düzenlenmesi, av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı hale dönüştürülmesi ve ilgili kamu, özel ve tüzel kişileriyle iş birliği sağlanması konuları görüşüldü.

Toplantıda, 2022-2023 Av Yılı Merkez Av Komisyonu'na (MAK) sunulmak üzere; il genelinde av hayvanı türlerinin biyolojileri ve popülasyonları dikkate alınarak; avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak edilen av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususlar kayıt altına alındı.

Vali Yardımcısı Abdullah Şahin başkanlığında gerçekleşen toplantıya DMKP 10. Bölge Müdür Yardımcısı Selim Yalçınkaya, DMKP Sinop Şube Müdürü Mete Karakaş, Sinop Orman Bölge Müdürü Yrd. Serkan Demir, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Melih Erdem, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Erdal, İl Jandarma Komutanlığı Uzm. J. Çevre Tim Komutan Y. Cihan Boyraz, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Emrah Ordulu, Ayancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Emin Üstün, Sinop 57 Avcılık ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Zeki Topal ve Sinop Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Haydar Ilgaz Öz katıldı.