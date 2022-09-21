Sinop'ta yeni İl Sağlık Müdürü göreve başladı

Sinop'ta yaklaşık 4 ay önce Dr. Fatih Reyhanlıoğlu'nun tayin olmasıyla boşta kalan İl Sağlık Müdürlüğü görevine, Trabzon Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasan Mollahüseyinoğlu atandı.

Fatih Reyhanlıoğlu'nun yerine uzun süre boş kalan Sinop İl Sağlık Müdürlüğüne Uzm. Dr. Hasan Mollahüseyinoğlu tayin oldu. Mollahüseyinoğlu, Trabzon İl Sağlı Müdürlüğü'nde kasım 2019 tarihinde başladığı Personel Hizmetleri Başkanlığı görevini, Ocak 2022 tarihinden itibaren Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı olarak yürüttü. Eylül 2022'de Sinop İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Sinop'taki görevine başlayan Mollahüseyinoğlu, Hizmet Başkan, Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile bir araya gelerek sorumlu oldukları birimlerle ilgili bilgi aldı.

Uzm. Dr. Hasan Mollahüseyinoğlu, eski müdür Fatih Reyhanlıoğlu'na verdiği emekler için teşekkür ederek hizmet bayrağını devir almaktan dolayı gurur duyduğunu, mutlu kent Sinop için en iyisini yapmaya çalışacağını ifade etti.