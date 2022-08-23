Sinop'ta yeni okul binaları çalışmaları sürüyor

Sinop'un üç ilçesinde ihtiyaç görülen yeni okul binalarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Sinop'ta genç nüfus artışı nedeniyle ihtiyaç duyulan Durağan, Boyabat ve Gerze ilçelerinde yeni ilkokul, ortaokul ve yatılı bölge okulu inşaatı çalışmaları sürüyor. Yapılan yatırımlarla kentte eğitim kalitesinin daha da arttırılması hedefleniyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Durağan 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu inşaatının devam ettiğini belirtti. Maviş, “16 derslikten oluşan yatılı bölge ortaokulumuzda 4 adet laboratuvar ve 2 adet okul öncesi derslik yer alıyor. Ayrıca okul bünyesinde 312 kişilik öğrenci yurdumuzun da deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlandı. Projemiz 2023 yılı içinde tamamlanarak inşallah hizmete açılmış olacak. Diğer yandan Boyabat ilçemizde de yapımı devam eden 300 öğrenci kapasiteli Yaşar Topçu Yatılı Bölge Okulu Pansiyonunda toplam 5 kattan oluşan öğrenci yurdunun kaba inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı, yakın zamanda kullanıma sunacağız inşallah” diye konuştu.

Yeni genç nüfusun en çok arttığı yerlerden birisi olan Gerze'de ilkokul binasının da yapımına başlandığını kaydeden Maviş, projenin tamamlanmasıyla Gerze'de ilkokul ihtiyacının büyük ölçüde tamamlanacağını ifade etti.