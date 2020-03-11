İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta Yeşilay Haftası kutlandı

Yeşilay Haftası programları çerçevesinde Sinop Özel Eğitim İş Okulunda bağımlılıklar ve sağlıklı yaşam temalı etkinlik gerçekleştirildi.


Yeşilay Sinop Şube Başkanı Erkal Boz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bağımlılıklarla mücadelenin 100. yılında Yeşilay toplumun bütün kesimlerine ulaşmak maksadıyla Yeşilay Haftası kutlamalarının Mart ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Boz, etkinlikler çerçevesinde Sinop Özel Eğitim İş Okulunda öğrencilerin katılımıyla interaktif bir şekilde bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir hayatın nasıl yaşanabileceğini videolar eşliğinde anlattıkların, çocuklara sorular sorarak onları ödüllendirdiklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.