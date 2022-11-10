Sinop'ta yıkılan eski 112 binası, sağlığa lojistik hizmet verecek

Sinop'ta yıkılan eski 112 Komuta Merkezi'nin yerine, aile sağlığı merkezi ile sağlık alanında lojistik hizmet verecek bir kompleks yapı oluşturulacağı öğrenildi.

Sinop'ta yıllarca sağlık ocağı, 112 Komuta Merkezi ve lojman olarak hizmet veren bina, önceki gün yıkım çalışmaları esnasında ikinci katından kırılarak önce yan yatmış ve ardından kendiliğinden devrilmişti. Hafriyatın bölgeden kaldırılması için çalışmalar sürerken, yıkılan binanın yerine Sinop'ta sağlık hizmetlerine lojistik destek verecek bir kompleks yapılacağı bildirildi.

Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Hasan Mollahüseyinoğlu, sağlık hizmetlerine lojistik destek verilecek bir kompleks yapı oluşturulacağını söyledi. Uzm. Dr. Mollahüseyinoğlu, “Kompleks içerisinde aile sağlığı merkezi, 112 başhekimliği ve istasyonu, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) birimi, ambulanslarımızın konuşlanabileceği kapalı garajlar ve konferans salonu olacak” dedi.