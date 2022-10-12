Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan 5 katlı bina tahliye edildi

Sinop'ta temelinden kaynaklı eğilmeye başlayan 5 katlı apartman, gece saatlerinde çevredekileri korkuttu. Eğilen apartman ile etrafındaki 3 bine tahliye edildi.

Olay, gece saatlerinde İncedayı Mahallesi 1. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan çatlama benzeri sesler gelmesiyle durum 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen polisler, bina sakinlerine telefonla ulaşarak, binayı tahliye etmelerini istedi. Doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri de yıkılma riskine karşı binanın enerjisini kesti. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ise güvenlik amaçlı olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binada yaşayanlar geceyi sokakta geçirdi. Zaman zaman duvarlardan kırılma ve çatlama sesleri gelmesi kameraya yansıdı.

Çalışmalar, sabah saatlerinde de devam etti. Vinç yardımıyla binaya destek verilirken, geçici olarak temel sağlamlaştırma çalışmaları yürütüleceği ve bina sakinlerinin kısa süreliğine binaya girerek değerli eşyalarını almasının sağlanacağı öğrenildi. Ardından bina kontrollü olarak yıkılacak.