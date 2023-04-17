Sinop'ta yılın ilk 3 ayında 707 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre, 2023 yılının ilk 3 ayında Sinop'ta 707 adet konut satıldı.

TÜİK, 2023 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Sinop'ta mart ayında konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalarak 259 olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk 3 ayında ise toplam 707 adet konut satıldığı kaydedildi.

TÜİK, son 10 yılın konut satış rakamlarında ise Sinop'ta 2013 yılında 2 bin 422, 2014 yılında 2 bin 567, 2015 yılında 2 bin 976, 2016 yılında 3 bin 443, 2017 yılında 3 bin 489, 2018 yılında 3 bin 653, 2019 yılında 3 bin 602, 2020 yılında 3 bin 614, 2021 yılında 3 bin 257, 2022 yılında 3 bin 348 konut satıldı.