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Sinop'ta yırtılan bayraklara belediyeden jet müdahale

Sinop’ta şiddetli rüzgar bayrakların yıpranmasına ve iplerinin kopmasına sebep oldu.

Sinop'ta şiddetli rüzgar bayrakların yıpranmasına ve iplerinin kopmasına sebep oldu. Zarar gören bayraklar belediye ekipleri tarafından değiştirildi.


Sinop'da kar yağışı şiddetli rüzgarla beraber geldi. Rüzgarın etkisiyle şehirde dalgalanan birçok bayrak da zarar gördü. Yıpranan ve ipi kopan bayraklar Sinop Belediyesi'nce özel olarak takip edildi. Özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olan Türk bayrağının yıpranmış bir görüntü vermemesi için imkanlar seferber edildi. Zarar gören bayraklar belediye ekipleri tarafından yapılan jet müdahalelerle değiştirildi. Vatandaşlar yapılan uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

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